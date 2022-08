Victorie clară cu Oradea în singurul amical din weekend Prim-divizionara de handbal SCM Politehnica a invins CSM Oradea cu 34-24 (15-10), intr-o partida de verificare jucata vineri la sala Constantin Jude. Meciul dintre cele doua prim-divizionare de handbal a fost echilibrat doar in primele minute (2-2), dupa care alb-violeții s-au desprins abrupt. Timișorenii ar fi trebuit sa joace sambata cu Rukometni Klub Proleter Zrenjanin, ... The post Victorie clara cu Oradea in singurul amical din weekend appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

