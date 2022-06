Stiri pe aceeasi tema

- Forțele rusești au continuat loviturile cu rachte asupra Ucrainei și noaptea trecuta. Patru rachete de croaziera ar fi lovit un cartier rezidențial din Kiev. Pentru moment nu exista informații cu privire la eventuale victime. „Echipaje de ambulanța și salvatori trimiși la fața locului. Informații mai…

- Ucraina urmeaza sa le impuna rusilor vize, incepand de la 1 iulie, a anuntat, vineri, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, la aproape patru luni de la invazia Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Intr-o postare pe Telegram, Zelenski a anunțat ca guvernul ucrainean urmeaza sa adopte, vineri,…

- Fortele navale din Rusia vor permite trecerea navelor de cereale catre Marea Mediterana daca Ucraina va elimina minele din apele sale de coasta, a declarat, marti, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. „Este crucial ca reprezentantii Ucrainei sa curete apele de coasta de mine. Daca aceasta problema…

- Importurile și exporturile prin porturile ucrainene din Marea Neagra sunt blocate din cauza sutelor de mine pe care armata lui Putin le-a amplasat, susține purtatorul de cuvant al administrației militare regionale din Odesa. care mai subliniaza ca prin blocarea porturilor, Rusia a creat o criza alimentara…

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…

- Forțele ruse nu pot concura in materie de armament cu cele ale Kievului, a declarat un colonel rus in retragere, la o dezbatere chiar la unul dintre principalele canale TV de stat. Rusia a suferit pierderi mari in Ucraina și nici macar mobilizarea generala nu ar fi de ajutor, a afirmat fostul colonel…

- Ziua 51 a razboiului declanșat de Rusia in Ucraina incepe cu o victorie simbolica a Ucrainei. Crucisatorul Moskva s-a scufundat. Este cea mai mare pierdere navala suferita de Rusia de la Al Doilea Razboi Mondial. Rușii au confirmat scufundarea navei, insa au susținut ca de vina a fost ”marea furtunoasa”.…

