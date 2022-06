Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Targu Mures a hotarat, marti, printr-o decizie definitiva, anularea hotararii luata de Consiliului Local in urma cu un an de schimbare a denumirii Pietei Memorandumului din Targu Mures in Piata Gecse Daniel. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un complet de judecata al Secției a II-a civila, de contencios administrativ și fiscal din cadrul Curții de Apel Targu Mureș a dispus marți, 14 iunie, menținerea deciziei de anulare a Hotararii de Consiliu Local Targu Mureș nr. 154/27 mai 2021 si a Hotararii de Consiliu Local Targu Mureș nr. 155/27…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, joi, ca a atacat in instanta superioara sentinta Curtii de Apel Brasov, care a anulat hotararea de Guvern privind aprobarea steagului localitatii. Acesta a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa, ca in motivarea sentintei nu sunt…

- Sportivi legitimați ai Secției de Arte Arțiale din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe au obținut rezultate foarte bune la Campionatele Naționale de Ju-Jitsu Cadeți și Cupa Ronin la Ju-Jitsu care au avut loc la Targu Mureș, in perioada 13-15 mai a.c.. La aceasta competiție organizata…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, s-a declarat „socat” de decizia Curtii de Apel Brasov, care, in cursul zilei de miercuri, a anulat Hotararea de Guvern privind aprobarea steagului localitatii. „Este incredibil si absurd ca instanta a anulat Hotararea de Guvern privind steagul municipiului…

- 5 sportivi legitimați la Clubul Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe, secția Arte Marțiale, componenți in Lotului Romaniei de Ju-Jitsu, vor participa la Campionatele Europene de Ju-Jitsu destinate categoriilor de juniori și tineret care se vor desfașura in perioada 1-3 aprilie 2022, in Creta – Grecia.…

- Secția de imprumut pentru copii a Bibliotecii Județene „Bod Peter” din Sf. Gheorghe va intra in proces de inventariere a colecției, in perioada 30 martie – 26 aprilie 2022. In perioada menționata secția va fi inchisa. Carțile aflate la cititori se pot restitui in cadrul Secției de imprumut pentru adulți.…

- La doar 21 de ani a plecat din satul natal Saramaș, comuna Barcani, pe meleaguri straine pentru a-și caștiga existența de zi cu zi, la fel cum au facut mulți alți tineri din județ și din toata țara. A muncit cu seriozitate, in Italia, timp de 17 ani, iar anul trecut tanarul Cosmin Boriceanu, care […]…