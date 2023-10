Așa-zisa protecție a fermierilor romani prin introducerea licențelor de import pentru cerealele din Ucraina este de rasul curcilor. Dovada ca aceeași propunere facuta Poloniei a fost respinsa din start. Mai grav este ca insuși Guvernul ne spune ca decizia Comisiei Europene a fost ca doar Romania și Bulgaria sa importe produse agricole ucrainene, adica exact […] The post Victorie a Guvernului. Doar Romania și Bulgaria sunt obligate sa importe cereale din Ucraina first appeared on Ziarul National .