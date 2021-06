Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite ale Americii a anulat o hotarare a unor magistrați, care permitea unui grup de șase barbați sa dea in judecata companiile Nestle SUA și Cargill, pe fondul acuzației de trafic de copii care au fost supuși ulterior sclaviei in ferme din Coasta de Fildeș și pe plantațiile…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat joi sa anuleze legislatia Obamacare care, introdusa de fostul presedinte Barack Obama, a adaugat milioane de americani la 'plasa de siguranta' a sistemului de sanatate al tarii, relateaza AFP și CNN, potrivit Agrepres.Decizia Curtii Supreme,…

- Benjamin Netanyahu a fost demis din funcția de premier al Israelului, dupa mai bine de 12 ai de conducere al statului evreu. Duminica a fost votat noul guvern, iar cel care i-a luat locul fostului prim ministru este Naftali Bennett, care a primit un mesaj de incurajare de la insuși Joe Biden, președintele…

- Imagini spectaculoase surprinse in nordul Americii. Particulele ajunse in atmosfera Pamantului in urma uneia dintre cele mai puternice explozii solare din ultimii ani au creat jocuri de lumini in nuante de violet si verde, mai intense decat de obicei.

- Departamentul de Justitie din SUA anunta extradarea din Romania a unui student camerunez. Acesta este acuzat ca a postat pe internet anunturi false privind vanzarea unor animale. Suspectul a primit banii pentru animale, insa acestea nu au ajuns niciodata in SUA. Mai mult decat atat, suspectul a cerut…

- Kim Kardashian a starnit amuzamentul fanilor, dupa ce a postat o serie de poze cu ea invațand. Trio-ul de fotografii, care a acumulat aproape cinci milioane de aprecieri de cand a fost postat pe Instagram o arata pe Kim Kardashian invațand pentru admiterea in baroul Statelor Unite ale Americii. „Asta…

- Los Angeles Lakers, desi fara vedetele LeBron James si Anthony Davis, i-a reamintit lui Brooklyn Nets, una din pretendentele la titlu in acest sezon, ca este inca campioana en titre a NBA, impunandu-se sambata in deplasare, cu 126-101. Andre Drummond, autor a 20 pct, a fost cel mai prolific…