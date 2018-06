Victoria și David Beckham au scos la licitație ținutele pe care le-au purtat la nunta printului Harry cu Meghan Markle, luna trecuta. Banii vor fi donați The We Love Manchester Emergency Fund, dedicat victimelor atacului terorist de la Manchester, din 2017. Tinutele sunt scoase la licitatie pe platforma online Omaze, in beneficiul familiilor victimelor atacului... Read More Post-ul Victoria și David Beckham iși vand ținutele purtate la nunta regala pentru o cauza nobila apare prima data in TaBu .