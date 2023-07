Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Sepsi, a vorbit despre victoria reușita de covasneni in fața lui FCU Craiova, scor 1-0, in a doua etapa din Superliga. Covasnenii raman neinvinși in noul sezon, aspect care-l mulțumește pe antrenorul instalat vara aceasta la Sfantu Gheorghe. „Am avut trei meciuri…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a aratat bucuros de rezultatul obținut contra rivalei Dinamo. „Geana“ a admis ca jocul nu l-a mulțumit și a punctat ca știe ce n-a mers in prima repriza, cand Știința a etalat un joc dezamagitor. „E adevarat, am facut o prima repriza modesta.…

- Sasha Ilic (45 de ani), antrenorul de la CSKA Sofia, a laudat-o pe Sepsi, cu 17 zile inainte de prima manșa din primul tur preliminar al Conference League. Tehnicianul sarb, care a dus-o pe CSKA Sofia aproape de titlu in sezonul trecut, o considera pe Sepsi cel mai tare adversar posibil. Covasnenii…

- Tehnicianul echipei Sepsi OSK, Liviu Ciobotariu, a declarat, sambata seara, dupa victoria cu Farul Constanta, scor 1-0, din Supercupa Romaniei, ca aceasta este o zi minunata pentru el. Explicația este simpla: a castigat primul sau trofeu din cariera de antrenor! „Este o zi minunata pentru mine. Am castigat…

- Antrenorul celor de la Sepsi, Liviu Ciobotariu (52 de ani), a analizat victoria obținuta de covasneni, sambata seara, in fața Farului, scor 1-0, in finala Supercupei Romaniei. Tehnicianul ardelenilor a ținut sa le mulțumeasca jucatorilor pentru bucuria de a-i aduce acestuia al doilea trofeu din cariera…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit de randamentul elevilor sai din amicalul susținut și caștigat miercuri, 2-0 cu FC Drita. VEZI VIDEO! Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Alex Crețu și Ante Roguljic. Acesta a fost cel de-al doilea test susținut…

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul lui U Cluj, a vorbit despre finala Cupei Romaniei, pierdut la penalty-uri (0-0 dupa timpul regulamentar și 4-5 la penalty-uri) cu Sepsi. Dupa meci, antrenorul care i-a salvat pe clujeni de la retrogradare a spus ca echipa lui merita victoria și și-a felicitat elevii pentru…

- Luciano Spallettil, 64 de ani, e sigur ca echipa sa va fi campioana Italiei. Nu a fost azi, dupa 1-1 cu Salernitana, va fi probabil joi, in deplasarea de la Udine. Antrenorul lui Napoli nu și-a ascuns dezamagirea golului egalizator: „Am fost naivi”. Intreg Napoli aștepta cu nerabdare victoria contra…