Stiri pe aceeasi tema

- Emmanuel Macron este reales președinte al Franței, in urma celui de-al doilea tur al votului. Al doilea tur s-a desfașurat duminica, 24 aprilie 2022. Luni dimineața, dupa numararea tuturor buletinelor de vot, Macron avea 58,5 la suta din voturi. Contracandidata lui, Marine Le Pen, a obtinut 41,45 la…

- Președintele in funcție, Emmanuel Macron, a reușit sa se impuna in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale franceze in fața candidatei de extrema dreapta, Marine Le Pen. Numaratoarea oficiala a voturilor s-a incheiat. Astfel, Emmanuel Macron a caștigat scrutinul care ii aduce al doilea mandat…

- Emmanuel Macron a fost reales pentru un al doilea mandat de presedinte al Frantei cu 58,5% din voturi, a anuntat luni dimineata ministerul de interne de la Paris, anuntand un rezultat provizoriu dupa numararea tuturor buletinelor de vot, transmite dpa.

- Emmanuel Macron a fost reales pentru un al doilea mandat de presedinte al Frantei cu 58,5% din voturi, a anuntat luni dimineata ministerul de interne de la Paris, anuntand un rezultat provizoriu dupa numararea tuturor buletinelor de vot, transmite dpa. Contracandidata sa de extrema dreapta, Marine Le…

- Președintele in funcție, Emmanuel Macron, a reușit sa se impuna in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale franceze in fața candidatei de extrema dreapta, Marine Le Pen, potrivit primelor estimari dupa inchiderea urnelor de vot. Boris Johnson a salutat realegerea președintelui francez Emmanuel…

- Rezultate EXIT-POLL in Franța: Emmanuel Macron ar fi caștigat un nou mandat de președinte. Ce procent a obținut Rezultate EXIT-POLL in Franța: Emmanuel Macron ar fi caștigat un nou mandat de președinte. Ce procent a obținut Emmanuel Macron a caștigat un nou mandat de președinte al Franței, dupa ce a…

- Președintele in funcție, Emmanuel Macron, a reușit sa se impuna in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale franceze in fața candidatei de extrema dreapta, Marine Le Pen, potrivit primelor estimari dupa inchiderea urnelor de vot, informeaza Digi24.ro .

- Emmanuel Macron și-a anunțat candidatura pentru al doilea mandat de președinte al Franței la alegerile care vor avea loc in luna aprilie a acestui an. El si-a subliniat intentia de a continua sa pregateasca „viitorul” si de a da „un raspuns francez si european” la provocarile actuale ale acestui secol,…