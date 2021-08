In ritmul asta viitoarele olimpiade vor avea rezultatele secrete. Cei de pe podium vor plange de jale blestemandu-si proasta inspiratie de a fi iesit in locuri fruntase, vor fi huliti, iar ceilalti vor fi ridicati pe brate ca niste eroi care au rezistat chinului pierderii… A fost Olimpiada de vara de la Tokyo, se stie. Nu comentez rezultatele romanilor, deja e stiut: nu mai avem treaba cu sportul, suntem meseriasi la afaceri si politica, acolo nu ne bate nimeni… Ce ma impresioneaza insa in mod deosebit, si in sens rau, in ultima perioada pe la toate competitiile sportive este incurajarea exagerata…