- Bernie Sanders a castigat sambata alegerile interne ale Partidului Democrat din statul Nevada, consolidandu-si astfel pozitia de favorit la nominalizarea drept candidat la presedintie, transmite Reuters. Pe locul al doilea in asa-numitul 'caucus' s-a clasat, potrivit rezultatelor…

- Fostul primar al New York-ului, Michael Bloomberg a investit deja 464 de milioane de dolari în propria campanie pentru a deveni candidatul democraților la prezidențiale, scrie CNN. Aceasta suma aruncata în joc pentru a deveni contracandidatul lui Donald Trump în noiembrie spulbera…

- Trei protestatare au luat cu asalt scena si si-au dat jos tricourile in timp ce senatorul democrat Bernie Sanders se afla in campanie in Carson City, statul Nevada, duminica, informeaza dpa potrivit Agerpres. Bernie Sanders, care aspira sa devina candidatul democratilor la presedintia SUA, tocmai…

- Fostul primar din South Bend (statul Indiana), Pete Buttigieg, s-a impus la limita in fata senatorului de Vermont, Bernie Sanders, in adunarile electorale (caucus) din statul Iowa, a informat joi seara Partidul Democrat la capatul unei numaratori haotice si controversate care a durat trei zile, informeaza…

- Al doilea stat australian a anuntat ca decreteaza stare de urgenta din cauza incendiilor de vegetatie severe care fac ravagii in regiune. Victoria a declarat stare de dezastru in multe zone, permitand inchiderea drumurilor si evacuari fortate. Mai devreme a fost decretata starea de urgenta in New South…

- Noul Parlament îsi începe astazi activitatea și o va primi joi pe Elisabeta a II-a pentru tradiționalul Discurs al Reginei - din care britanicii vor afla detaliile unei uriase investiții de 40 de miliarde în domeniul sanatații, potrivit Jornal Economico, citat de Rador.Calendarul…