Victoria cu mari emotii obtinuta de FCSB la Sibiu, cu Hermannstadt, in sferturile Cupei Romanii le-a dat aripi jucatorilor lui Bogdan Vintila. Ei considera ca pot reintra in lupta la titlu in cazul in care vor invinge in urmatoarele doua etape, pe Universitatea Craiova si pe CFR Cluj. Meciul FCSB-Craiova se va disputa, duminica, de la ora 20.30, pe Arena Nationla, in etapa a doua a play-off-ului Ligii...