Victoria care implineste visul cel mare - Farul campioana! Succes cu FCSB, duminica, iar la Constanta se declanseaza fiesta

- Farul - FCSB e meciul care poate decide campioana Superligii. Titlul se acorda la finalul saptamanii numai daca echipa lui Gica Hagi va obține victoria. Altfel, deznodamantul se amana pentru ultima etapa. Partida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.…

- Etapa cu numarul 7 din play-off-ul SuperLigii s-a terminat cu victoria celor de la FCSB (3-1 vs Sepsi), iar gruparea bucureșteana continua lupta cu Farul Constanța și CFR Cluj pentru titlul de campioana a Romaniei.

- Primele doua clasate in turneul play off din Superliga, Farul Constanta si CFR Cluj, campioana en titre, se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20.30, pe arena centrala a bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu. Meciul, care conteaza pentru etapa a cincea ultima din tur , se va desfasura cu casa…

- Sezonul 2022/2023 e unul uimitor din punct de vedere al calitații fotbalului oferit și al echilibrului din varful clasamentului, iar Farul Constanța, CFR Cluj și FCSB sunt angrenate in cea mai stransa lupta de pe Batranul Continent. Cei trei granzi sunt desparțiți de doar doua puncte cu șase etape inaintea…

- Cele doua formatii, aflate pe primele doua locuri in clasament, sunt despartite in ierarhie de numai un punct Arena centrala a bazei sportive a Academiei Hagi, de la Ovidiu, gazduieste sambata, 22 aprilie, derby ul etapei a cincea a turneului play off din Superliga, intre primele doua clasate, Farul…

- In etapa a cincea din turneul play off al Superligii, liderul clasamentului, Farul Constanta, intalneste pe teren propriu, la Ovidiu, a doua clasata, campioana en titre, CFR Cluj.Meciul se joaca sambata, 22 aprilie, de la ora 20.30.Intre cele doua echipe exista o diferenta de numai un punct.Pretul biletelor…

- In etapa a patra a turneului play off din Superliga, Farul Constanta, echipa care conduce in ierarhie, joaca in deplasare cu a treia clasata, FCSB. Partida se disputa pe Arena Nationala din Bucuresti, luni, 17 aprilie, de la ora 20.30. In clasament, Farul are 39 de puncte, fiind la patru puncte in fata…