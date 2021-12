Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea, detinatoarea trofeului Ligii Campionilor, a anuntat ca a inregistrat pierderi in valoare de 145,6 milioane de lire sterline la finele anului financiar incheiat la 30 iunie 2021, scrie BBC. Clubul din Premier League a castigat sezonul trecut Liga Campionilor sub conducerea antrenorului…

- Producatorul britanic de bunuri de larg consum Reckitt Benckiser Group Plc a anuntat ca intentioneaza sa vanda brandul de produse de ingrijire a pielii E45 firmei suedeze Karo Pharma, valoarea tranzactiei fiind estimata la 200 de milioane de lire sterline (267,98 milioane de dolari), transmit DPA…

- Vulnerabilitatea, care a fost raportata saptamana trecuta, se gasește intr-un program cunoscut sub numele de „Log4j”, care utilizeaza limbajul de programare Java. Marile companii folosesc programul pentru a-și configura aplicațiile, ceea ce da naștere unor potențiale riscuri pentru intreg internetul,…

- Pe rețelele sociale a aparut o inregistrare video care pare sa fi surprins momentul in care un avion F-35 al aviației britanice s-a prabușit in Marea Mediterana in momentul in care incerca sa decoleze de pe portavionul HMS Queen Elizabeth, scrie BBC. Ministerul Apararii a declarat ca este prea devreme…

- Un avion cu reacție F35 britanic s-a prabușit in Marea Mediterana, miercuri, in timpul unui zbor de rutina, relateaza Sky News. Pilotul a reușit sa se catapulteze la timp, insa aeronava de 100 de milioane de lire sterline a ajuns pe fundul marii.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 1,3 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 0,61%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o crestere cu 66,59%, in comparatie cu saptamana anterioara, arata Agerpres. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate…

- Ministrul britanic de finante, Rishi Sunak, a anuntat la sfarsitul saptamanii ca va debloca inca sase miliarde de lire sterline (sapte miliarde de euro) pentru a ajuta serviciul britanic de sanatate publica (NHS) sa resoarba intarzierile acumulate in timpul crizei sanitare, in cadrul noului sau buget,…