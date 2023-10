Stiri pe aceeasi tema

- Victoria Beckham a dezvaluit detalii neștiute despre perioada dificila din casnicia ei cu celebrul sportiv David Beckham. Intrebarea care a starnit interesul publicului de-a lungul anilor: „A fost sau nu Victoria Beckham inșelata de fotbalist?” a primit, in cele din urma, un raspuns direct de la soția…

- Victoria Beckham (49 de ani) a vorbit pentru prima data despre durerea pe care a simțit-o in urma zvonurilor despre presupusa aventura a soțului ei David (48) cu Rebecca Loos (46). La aproape 20 de ani dupa ce s-a speculat ca David Beckham și asistenta personala, Rebecca Loos, au devenit apropiați in…

- George Nicolescu, in varsta de 73 de ani, cunoscut ca solist de muzica ușoara și nascut cu o deficiența de vedere, trece printr-o perioada extrem de dificila. Artistul celebru a fost neglijat de catre organizatorii de evenimente, iar starea sa de sanatate se inrautațește de la o zi la alta.Intr-un…

- Alina Ceușan se imparte acum intre online și televiziune, pentru ca, in curand, va incepe filmarile pentru „Love Island”, cel mai nou show de la PRO TV. Tanara din Cluj-Napoca este pregatita sa experimenteze acum și rolul de prezentatoare TV și nu s-a ferit sa vorbeasca despre caștigurile din televiziune.Intr-un…

- Simona Halep a declarat, miercuri, la Constanta, ca este socata de suspendarea sa pe patru ani, o mare nedreptate, si ca este convinsa ca isi va dovedi nevinovatia, scrie News.ro.“Sunt socata, as putea sa spun. Ce se intampla e o mare nedreptate. Nu am luat nicodata dopaj si nu m-am dopat absolut niciodata.…

- Alexia Eram și fratele ei, Aris, au ajuns in țara, dupa experiența America Express. Creatoarea de conținut le-a povestit fanilor din mediul online cu ce amintiri a ramas din aventura vieții sale.

- Leo Messi (36 de ani), atacantul argentinian, a marturisit ca Inter Miami e destinația perfecta: „Sunt foarte fericit aici, eu și familia mea am ales sa venim in Statele Unite și ma simt norocos ca am marcat chiar de la primul meci”. In ziua in care se implineau 16 ani de la debutul lui David Beckham…