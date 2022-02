Pește la gratar și legume la abur. Asta mananca celebra Victoria Beckham de 25 de ani incoace. Nu consuma deloc sosuri și condimente. Cel puțin asta susține soțul ei, fostul fotbalist David Beckham, care a dezvaluit ce conține farfuria partenerei sale de viața. Intr-un episod din River Table 4 –... The post Victoria Beckham a mancat același fel de mancare timp de 25 de ani appeared first on Tabu .