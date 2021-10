Finala feminina a turneului de la Indian Wells, SUA, le va pune fața in fața pe jucatoarele Victoria Azarenka (locul 32 WTA, Bielorusia) și Paula Badosa (27 WTA, Spania). Victoria Azarenka a invins-o pe letona Jelena Ostapenko (29 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-5. Azarenka a caștigat de doua ori turneul de la Indian Wells, in 2012 și 2016. La randul ei, Paula Badosa a invins-o in semifinale pe tunisianca Ons Jabeur (14 WTA), scor 6-3, 6-3. Badosa (23 de ani) va juca in premiera in finala unui turneu WTA 1000. Sportiva din Spania are un singur titlu WTA in cariera, cucerit in acest an, pe zgura de la Belgrad.…