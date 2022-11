Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, un martor a oferit detalii cutremuratoare despre moartea lui Calin Doboș. Bogdan a vazut cum s-a produs accidentul și a dezvaluit daca medicul conducea sau nu cu viteza. Cum s-a produs tragedia care a șocat lumea showbiz-ului romanesc.

- Polițiștii antidrog din Capitala care au destructurat gruparea de traficanți din care facea partea și modelul Suhaib Mehah au facut o descoperire uluitoare in momentul in care au stabilit cine era, de fapt, proprietarul celei mai mari culturi de cannabis descoperite, vreodata, in Romania.

- Procurorul general Gabriela Scutea a laudat marti DNA pentru rezultatele in lupta anticoruptie in cei 20 de ani de activitate, in discurs fiind inserate sloganuri ale societatii civile si un citat din Biblie.”Va adresez multumiri pentru readucerea in prim plan a reusitelor, a provocarilor intampinate…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au ajuns la secția de poliție dupa ce antrenorul susține ca ar fi fost batut de soția cu care se afla in plin proces de divorț. La randul ei, impresara spune ca a fost lovita de fostul partener de viața.

- La evenimentul de botez al finutei sale, care a avut loc cu cateva zile in urma, Tzanca Uraganu a fost naș. Manelistul, impreuna cu frumoasa sa partenera, Marymar, au fost sufletul petrecerii. Insa, cei doi au avut parte de un moment neplacut, chiar in timpul in carte micuța botezata se afla la biserica.

- Procurorul general al Danemarcei a anuntat vineri ca l-a pus sub acuzare pentru divulgarea de informatii secrete pe seful serviciului de informatii externe danez, Lars Findsen, in prezent suspendat din functie, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ioana Grama este una dintre cele mai apreciate volggerițe din Romania. Dupa desparțirea de fostul soț, cu care are o fetița de doar trei anișori, aceasta iubește din nou. Ce marturisiri a facut vedeta despre relația cu noul partener de viața.

- Medicul legist care a realizat necropsia in cazul celor cinci persoane din Bascov, ucise in propriile locuinte de o ruda, considera ca moartea acestora survenise cu cel putin sase ore inainte sa fie gasite, fiind greu de stabilit o ordine cronologica a deceselor. Fii la curent cu cele mai…