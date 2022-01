Stiri pe aceeasi tema

- Banii nu aduc fericirea. Victoraș Micula este internat in spital, intr-o clinica din strainatate. Acesta nu a dezvaluit ce boala are, insa atenționat ca banii nu ajuta. „Banii sunt o iluzie! Chiar va doresc din suflet la toți și de pe live-ul asta și din lumea asta sa aveți de cel puțin 10…

- Robert de Niro, legenda de la Hollywood care a caștigat diverse premii pentru talentul sau, a fost diagnosticat cu cancer la prostata inca din 2003. Cunoscut in special pentru colaborarile sale stranse cu regizorul Martin Scorsese, De Niro pare sa nu inceteze niciodata sa lucreze, in mod remarcabil,…

- Lucian Viziru a intrat in noul an cu stangul. Celebrul actor a fost internat de urgența in data de 31 decembrie și in continuare se afla sub supravegherea medicilor. Iata cu ce probleme de sanatate se confrunta fratele lui Augustin Viziru.

- Fatih Terim (68 de ani), antrenorul celor de la Galatasaray, se confrunta cu probleme de sanatate și a fost internat la spital din cauza unor probleme gastrointestinale. Tehnicianul turc nu s-a simțit bine in ultimele zile, astfel ca a decis ieri seara sa mearga la spital pentru mai multe verificari.…

- Actorul ar avea dureri abdominale de nesuportat, conform surselor Realitatea. Alexandru Arșinel, in varsta de 82 de ani, a avut constant probleme de sanatate, mai ales dupa ce a fost bolnav de COVID-19. In luna septembrie, el a mai ajuns de urgența la spital, din cauza unei stari accentuate de slabiciune.…

- Anca Serea a ajuns de urgența la spital, dupa ce a acuzat stari de rau. Bruneta a facut anunțul pe rețelele de socializare, unde a postat și cateva fotografii din spital. Fanii vedetei au fost foarte ingrijorați de starea ei, astfel ca i-au pus diverse intrebari legate de sanatate pe pagina sa oficiala…

- Artistul Benone Sinulescu a murit joi la varsta de 84 de ani, la spital, in urma unei pneumonii care s-a complicat, pe fondul unor probleme multiple de sanatate. Benone Sinulescu se afla internat in spital de duminica, iar starea sa s-a inrautatit continuu, decedand joi in jurul orelor 14:50. Artistul…

- Viorel Lis și Oana Lis sunt infectați cu Covid-19. Ambii sunt internați la Institutul „Matei Balș” din Capitala. Reamintim ca Viorel Lis, in varsta de 77 de ani, are și alte probleme de sanatate, printre care diabet, probleme cu tensiunea și semi-pareza.