Stiri pe aceeasi tema

- Scriitorul și jurnalistul sucevean Dumitru Bradatan (Dumi Brad) a publicat recent volumul „Cine are o pisica",volum care reuneste, asa cum subtitreaza autorul, „texte de ziar". Scriitor cu o producție literara numarata: carți și mii de articole, dupa cum afirma scriitorul ...

- Un pilot roman a postat pe TikTok imagini cu o stewardesa care iși demonstreaza…flexibilitatea intr-un exercițiu inedit, chiar in avion, scrie ro-viral.video. Tanara s-a lasat filmata in timp ce face un exercițiu acrobatic chiar printre randurile de scaune pentru pasageri. Internauții au lasat mesaje…

- Desparțirea dintre Oana Roman și Marius Elisei a fost una cu surle și trambițe. Dupa ce s-au separat, definitiv se pare, cei doi au inceput sa-și arunce tot felul de atacuri in spațiul public, noteaza click.ro. Recent, Marius Elisei a jignit-o pe Oana Roman cum nu se poate mai rau! In cadrul postarii…

- Paula Seling a devenit mama in urma cu cațiva ani, cand a adoptat o fetița. Intre timp, casatoria ei cu Radu Bucura a ajuns la final, dar micuța se ințelege de minune cu ambii parinți adoptivi.

- Andreea Antonescu a nascut o fetița pe 19 decembrie și a reușit sa iși recapete silueta in mai puțin de o luna. Artista are abdomenul plat și este incantata ca a reușit sa scape de kilogramele in plus atat de repede. Recent, Andreea Antonescu a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii…

- Marilu Dobrescu povestește suferința traita dupa desparțirea de iubit Marilu Dobrescu se bucura de succes in cariera profesionala. Activeaza in mediul online unde are un numar impresionant de urmaritori. Mai mult decat atat, in 2021 a fost desemnata drept cel mai bun influencer din Romania. Asta se…