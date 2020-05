Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 6 mai -Sputnik. Comisia pentru Situații Excepționale a decis ca in doua dintre cele opt localitați aflate in carantina va fi ridicat regimul de carantina. Este vorba despre Soroca, care va ieși din carantina pe 8 mai, și Glodeni, unde va fi ridicat regimul de carantina pe 11 mai. Tot…

- O femeie de 65 ani din Soroca, angajata in cadrul Spitalului din Soroca, in calitate de bufetiera, a murit de COVID-19. Pana la ora actuala, au fost inregistrate 103 de decese cauzate de noul coronavirus, dintre care cinci decese in randurile lucratorilor medicali, iar in optsprezece cazuri este vorba…

- Doua din 10 persoane, care sunt infectate cu noul coronavirus, sunt angajații medicali, potrivit unor date colectate de la începutul pandemiei, prezentate astazi, în cadrul unui briefing de presa. Din totalul de 635 de lucratori medicali bolnavi de Covid-19, 42% sunt asistente medicale,…

- Muzica, la fel ca și primavara, nu este in carantina! Cei de la Chateau Cristi va dau intalnire in aceasta seara in fața telefoanelor și monitoarelor, la Quarantine Fest - primul festival caritabil online din Moldova. Evenimentul in sine va inseamna peste trei ore de muzica live pe Facebook, redata…

- Veronica Suveica, o femeie din orasul Soroca, R. Moldova, marturiseste ca a mers la spitalul din localitate pentru o interventie chirurgicala, insa a iesit din institutia medicala infectata cu COVID-19. Potrivit ei, administratia spitalului ar fi ascuns ca mai multi medici sunt contaminati cu noul coronavirus,…

- Pomierii au intervenit in 35 de cazuri pentru stingerea incediilor de vegetație, in ultimele 24 de ore. Potrivit reprezentanților IGSU, incendiile au fost inregistrate la Falești, Glodeni, Rașcani, Soroca, Sangerei, dar și in raioanele Ungheni, Nisporeni,Criulenei Hancești,

- Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, in parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) au finalizat procesul de selecție a 20 de Autoritați Publice Locale (primarii) care vor benefica de suport in cadrul proiectului „Informeaza, abiliteaza și acționeaza! Societatea civila…