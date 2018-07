Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghita-Daniela Barbu a fost eliberata din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si a fost numita in calitatea de membru al Consiliului de administratie si in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca,…

- Presedintele Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, George Fazacas, a fost inlocuit din functie, iar in locul acestuia a fost numita Adi Croitoru, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila (news.ro).Conform deciziei premierului Dancila, publicata vineri in Monitorul Oficial, George…

- In ședința din data de 28.06.2018, Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența privind inființarea Autoritații Naționale pentru Formare Profesionala Inițiala in Sistem Dual din Romania, in scopul de a se asigura funcționarea eficienta a parteneriatului dintre agenții economici, administrația publica locala…

- Guvernul a adoptat joi ordonanta de urgenta pentru infiintarea Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu."In sedinta de astazi a Guvernului a fost adoptata, printr-o ordonanta de urgenta,…

- Daniel Robert Marin a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor…

- Comisarul european Corina Cretu a fost vehiculata in mediile politice pentru functii politice importante in Romania. S-a speculat ca ar putea prelua functia de premier sau chiar sa candideze la alegerile prezidentiale.

- Marius-Sebastian Ionescu a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Totodata, sefa Executivului a decis eliberarea lui Dan Iliovici de la conducerea ONJN.Printr-o…

- Alina Bargaoanu, profesor universitar doctor, a fost numita in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al Institutului European din Romania (IER), pentru un mandat de patru ani, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata luni in Monitorul Oficial. Prin aceeasi decizie…