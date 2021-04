Victor Socaciu este internat in stare grava, intr-un spital din Capitala, dupa ce a fost infectat cu Covid-19. Artistul, in varsta de 68 de ani, are plamanii afectați și are nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea respira. Victor Socaciu are diabet și a suferit, in urma cu mai bine de 10 ani, o intervenție […] The post Victor Socaciu, in stare grava dupa ce s-a infectat cu Covid. Are plamanii afectați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .