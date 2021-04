Victor Socaciu este infectat cu Covid-19! Artistul a fost internat

Stiri pe aceeasi tema

- Folkistul Victor Socaciu a fost internat vineri in spital, fiind diagnosticat cu COVID-19, a declarat, pentru Agerpres, Ducu Bertzi. „Nu am amanunte despre cum se simte. Stiu ca a avut febra, si-ar fi facut un test care ar fi iesit negativ, si practic a intarziat internarea in spital. Asta stiu. Nu…

- Pilotul de raliu, Dan Girtofan, a fost internat la spital cu Covid-19, la aproximativ trei saptamani dupa ce a primit prima doza de vaccin AstraZeneca. Anunțul a fost facut chiar de pilotul de raliu, intr-o postare facuta pe retelele de socializare. Pilotul de raliu a postat o poza de pe patul de spital…

- Nelu Ploiesteanu, unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzica lautareasca din Romania, a murit. El se afla in stare grava la spital, dupa ce s-a infectat cu Covid-19. Anunțul a fost facut, vineri dimineața, de prietenii acestuia pe rețelele de socializare. ”Speram sa nu primesc niciodata vestea…

- Scriitorul Nicolae Dabija a fost internat in spital dupa ce a contractat virusul Covid-19. Dabija, in varsta de 72 de ani, se afla la tratament la Institutul de Medicina Urgenta. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA, de catre Dorina Arsene, purtatoare de cuvant a instituției medicale.

- Rica Raducanu, fostul portar de legenda al Rapidului și al echipei naționale a Romaniei, a fost confirmat pozitiv cu Covid-19 și este internat in spital. In varsta de 74 de ani, Rica Raducanu este internat alaturi de soția sa, dar nu exista informații privind starea sa de sanatate. „Suntem langa legenda…

