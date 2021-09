Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu sunt mai fericiți ca niciodata și traiesc cele mai frumoase clipe alauri de fiul lor. Prezentatorul TV este extrem de mandru și nu ezita sa publice poze alaturi de micuțului sau.

- Zi de sarbatoare pentru Liviu Varciu, asta pentru ca fiica lui cea mica, Anastasia, a implinit astazi, 25 septembrie, varsta de patru ani. Ei bine, și cum o zi atat de importanta nu putea fi trecuta cu vederea de prezentatorul TV de la Antena 1, dar nici de frumoasa lui partenera de viața, Anda Calin,…

- Gabriela și Dani Oțil se pregatesc intens pentru venirea pe nume a baiețelului lor. Cei doi așteapta cu nerabdare ziua cea mare, iar viitoarea mamica a postat astazi o noua imagine cu sarcina avansata, alaturi de care a scris un mesaj.„Ultimele zile cu burticaaa ”, a scris Gabriela Oțil pe contul de…

- Zi mare pentru Alexia Eram! Fiica lui Andreea Esca a implinit astazi varsta de 21 de ani și nu-și mai incape in piele de bucurie, mai ales in condițiile in care Mario Fresh a fost printre primii care au surprins-o cu un cadou pe masura, dupa miezul nopții. Iata ce cadou a primit Alexia Eram și ce urare…

- Astazi este o zi speciala pentru Dani Oțil, prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani. Acesta iși sarbatorește ziua de naștere, motiv pentru care inca de la primele ore ale dimineții Gabriela Prisacariu, soția sa, i-a facut o urare speciala pe internet.

- Zi de sarbatoare in familia lui Razvan Simion! Fiica sa, Ianca, implinește astazi frumoasa varsta de 17 ani și cu ocazia aceasta prezentatorul TV nu putea sa nu-i faca una dintre cele mai emoționante urari fetei lui. In acest sens, matinalul de la Antena 1 a postat o fotografie cu Ianca pe pagina personala…

- Andrei Ștefanescu are un mare motiv de bucurie azi, asta deoarece prezentatorul de la Antena Stars iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Ce varsta implinește acesta și cine ii va fi alaturi.

- Victor Slav nu se mai ascunde! Fostul soț al Biancai Dragușanu este cat se poate de indragostit de iubita lui Selina, iar sentimentul este reciproc. A ținut-o mult timp departe de ochii lumii, dar acum a aratat tuturor ca traiește o frumoasa poveste de dragoste. Prezentatorul TV și-a sarutat partenera…