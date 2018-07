Victor Slav și Andreea Mantea au fost, in mare parte, evazivi, un comentariu-doua mai scapa, totuși. Drept dovada este ceva ce a spus Victor Slav chiar ieri despre cat de bine se potrivește cu Andreea Mantea.

"Noi de obicei avem costume. De obicei nu ne intrebam unul pe altul, dar ne potrivim. Avem un simț, o chimie și eu cand simt sa ma imbrac in negru ea se imbraca in roșu. Cand simt sa ma imbrac in roșu, ea se imbraca nu in alb. Nu imi place roșu-alb", a spus Victor Slav.

Victor Slav, declaratii in direct. Andreea Mantea nu si-a mai putut stapani lacrimile. "Am un nod in gat"