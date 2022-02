Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav a recunoscut ca a inșelat, dar și ca unele femei care au facut parte din viața lui au fost infidele. Prezentatorul TV a vorbit cu sinceritate despre momentele in care a calcat stramb. Invitat la detectorul de minciuni in emisiunea online prezentata de Oana Radu, Victor Slav a recunoscut…

- Irina Lepa este destul de reținuta atunci cand vine vorba despre despre viața ei privata, așa ca nu da foarte multe detalii "din casa". Ei bine, in aceasta seara, in direct la Antena Stars, a vorbit despre cum merge relația cu partenerul ei de viața, dar și cum reușesc ei sa treaca peste momentele tensionate…

- Cariera ei a facut-o sa castige unele dintre cele mai importante premii ale industriei si sa apara in filme de succes precum „Salt”, „Maleficent”, „Girl, Interrupted” si multe altele.

- Victor Slav traiește o frumoasa poveste de iubire cu Selina, o tanara care atrage atenția tuturor de ficare data. Cei doi locuiesc impreuna de ceva vreme, iar acum prezentatorul TV vorbește despre posibilitatea de a fi din nou tata.

- Vlad Mirița, unul dintre cei mai talentați cantareți din Romania, a fost invitat in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a facut dezvaluiri despre viața sa de artist și cea de familie.Cum s-a schimbat viața lui de cand a devenit tata, dar și cu ce se ocupa in prezent, puteți vedea mai jos.

- Andreea Podarescu a trecut printr-un divorț cu fostul sau iubit cu care are și un copil. Cei doi s-au desparțit cu scandal, insa aceasta a trecut peste acea perioada mai puțin frumoasa din viața ei. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca in momentul de fața este fericita ca s-a mutat…

- Kani de la Chefi la Cuțite traiește momente unice alaturi de soția sa, Maria și fetița lor. Fostul concurent și partenera lui de viața au facut marturisiri in exclusivitate la Antena Stars.