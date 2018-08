Ca tot e la moda, Victor Slav nu a facut excepție și a acceptat provocarea kiki challenge. Și nu oriunde ci in sala de fitness! (Cele mai bune oferte laptopuri) Un lucru e cert! Nu trece o zi fara ca Victor Slav sa nu treaca pragul unei sali de fitness. Insa in aceasta seara pentru […] The post Victor Slav, kiki challenge in sala de fitness! VIDEO incendiar appeared first on Cancan.ro .