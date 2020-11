Stiri pe aceeasi tema

- Fiica lui Codin Maticiuc (39 de ani) a venit pe lume in data de 4 aprilie 2019. Recent, actorul a dezvaluit ca-și dorește sa devina din nou tata. Codin Maticiuc iși dorește „mult” sa devina din nou tata „Da, ne dorm și alți copii. Mult. Ne dorim sa și infiem”, a declarat Codin pentru Ciao . Cu toate…

- Actorul Adrian Nartea (38 de ani), protagonistul serialului Vlad, și partenera lui de viața, modelul și make-up artista Alina Ferinceac vor deveni parinți pentru a doua oara. Cuplul mai are o fetița, Mara, in varsta de 3 ani, careia ii vor oferi o sora. Pentru a doua lor fiica, perechea a ales numele…

- Elena Basescu (40 de ani) s-a ascuns sub masca Unicornului in show-ul Masked Singer difuzat de Pro TV. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Elena a dezvaluit cum au reacționat cei trei copii ai ei cand au aflat, dar și cum se descurca cu creșterea lor. „Cu tata m-am consultat inainte sa accept…

- In luna august a anului acesta, Lili Sandu (41 de ani) și Silviu Țolu (28 de ani) au devenit parinți pentru prima data. Actrița a adus pe lume un fiu, Thomas Jay. Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Lili a vorbit despre problemele intampinate dupa nașterea fiului ei, dar și despre cum i-a…

- Momentul ingrozitor prin care a trecut recent Bianca Dragușanu i-a adus de partea fostului soț, Victor Slav, mai multa admirație de la cei din jur. Dupa episodul violent care a ținut prima pagina a ziarelor, diva, impreuna cu Slav, a decis ca fetița lor, Sofia, sa stea pentru o perioada la barbat. Clipele…

- ”Dragii mei, astazi am sa imi dau toate maștile jos și am sa va povestesc o drama care poate sa aiba un final fericit. Urmeaza sa va fac niște dezvaluiri incendiare, sa-mi dau toate maștile jos și toți ochelarii, ca sa vedeți despre ce este vorba, real, in viața mea. Pentru ca știu ca sunteți foarte…

- Prezentatorul de televiziune Victor Slav (40 de ani) și Bianca Dragușanu (38 de ani) au impreuna o fiica, Sofia Natalia. Micuța a implinit 4 ani sambata, 26 septembrie. Fiica Biancai Dragușanu și a lui Victor Slav a implinit 4 ani! Primele imagini de la aniversarea micuței Aniversarea Sofiei a fost…

- Pe langa faptul ca este o diva in adevaratul sens al cuvantului, Bianca Dragușanu nu uita sa fie și o mamica model. Blondina se pregatește intens pentru ziua de naștere a fiicei sale și le-a dezvaluit totul fanilor din mediul online! Ce i-a pregatit iubita lui Alex Bodi micuței? Sofia implinește 4 ani!