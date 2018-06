Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu are un nou iubit, Tristan Tate, cu care a fost surprinsa sarutandu-se la un restaurant. Momentele de tandrețe dintre cei doi au avut loc la doar cateva zile dupa ce Bianca Dragușanu a anuntat oficial ca s-a despartit de prezentatorul de televiziune Victor Slav. Bianca si Tristan si-au…

- Sorana Darclee, primele declarații despre copil și despre relația cu noul iubit. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste, insa artista considera ca este mult prea devreme pentru a deveni mama. Sorana Darclee a povestit la Antena Stars despre relatia ei cu noul iubit. Mai mult , vedeta a recunoscut…