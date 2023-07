Victor Rebengiuc: „Pot să spun că sunt fericit într-o ţară condusă de Marcel Ciolacu?” Marele actor Victor Rebengiuc, 90 de ani, a declarat intr-un interviu pentru TVR Cultural ca „revolutia a fost o iluzie” iar Romania traiește o rușine, fiind condusa dupa 1989 de fiii comuniștilor, care „au pus mana pe putere”.„Cariera mea cred ca are o varsta. Daca am inceput in '56, se aduna 67 de ani! Deci, o viata de om. Din 90, daca scadem 23 fac 67. De atatia ani sunt pe scena. Aceasta profesie este o responsabilitate imensa. Sunt o sluga a teatrului, nu sunt un proprietar. Sunt cel care se supune legilor teatrului, care se supune personajelor pe care le joaca, incearca sa le gaseasca, le… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei de tineret a Romaniei, Emil Sandoi, a operat doua modificari in formula de start fata de meciul cu Ucraina pentru partida cu Croatia, care se joaca marti seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia.

- „Nu va voi uita niciodata”, le-a spus Elton John spectatorilor prezenti duminica seara la ultimul lui concert din Regatul Unit in cadrul turneului de adio al cantaretului, la Festivalul Glastonbury, organizat in sud-estul Angliei, informeaza AFP și Agerpres.

- Bulgaria și Romania, carora li s-a blocat intrarea in Spațiul Schengen la finalul anului 2022, pot intra in Schengen pana la finalul anului 2023, susțin mai multe surse internaționale, inclusiv din Romania și din Bulgaria. In acest context, Romania ar avea din nou speranțe ca poate fi primita in Schengen.…

- Pe 18 iunie 1983, Divizia A programa etapa cu numarul 32, cap de afiș fiind derby-ul Dinamo - Craiova. Adica primele doua clasate, desparțite de numai doua puncte, in favoarea gazdelor (45/43). La capatul unei intalniri pe care au dominat-o categoric (27-6 fiind raportul șuturilor la poarta, 9-4 cadrate!),…

- Fiica lui Liviu Dragnea a debutat in lumea cinematografiei. Alexandra a obținut rolul principal intr-un scurtmetraj al carui scenariu este horror. Ea joaca rolul unei fetițe rapite de un criminal feroce, care este trimisa sa-și ucida propria mama. Alexanra Dragnea in varsta de 28 de ani, a facut studii…

- „Aproximativ 6.000.000 euro reprezinta fondurile alocate pe Investitia I10, Componenta 9 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), infiintarea si sustinerea financiara a unei retele nationale de opt centre regionale de orientare in cariera ca parte a ERA TALENT PLATFORM”, arata MCID, intr-un…

- Primaria Capitalei aprobase inca de pe 15 mai organizarea unui alt eveniment in spațiul din fața Parlamentului. Doua zile mai tarziu, a venit și notificarea oficiala din partea firmei D&D East Entertainment catre primarie ca festivalul se amana pentru alta data. Fanii au aflat doar astazi, 25 mai.Anunțul…

- Gerhard Karner nu a dat nicio speranta Romaniei pentru o ridicare rapida a blocajului privind aderarea tarii la Schengen. El a respins cererea guvernului roman de stabilire a unui calendar, in cadrul unei intalniri cu omologul sau Lucian Bode la Bucuresti. Acesta din urma a vazut totusi un dezghet in…