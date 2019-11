Victor Ponta vrea să fie liderul stângii, după ce Viorica Dăncilă a pierdut dezastruos alegerile "Anul politic 2019 se incheie la fel ca anul 2009 - pe fondul unor grave erori și a unei strategii falimentare a conducerii PSD avem o dominație incontestabila a forțelor politice de dreapta care dețin, in acest moment, atat funcția de președinte, cat și aceea de prim-ministru. La fel ca in 2010, Romania se pregatește de o grava criza economica și sociala, iar guvernul de dreapta nu este capabil sa ofere soluțiile competente și profesioniste necesare. Prețul va fi platit, din nou, de oamenii care traiesc in Romania și de firmele romanești. Avem nevoie de o reforma profunda și fara compromisuri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

