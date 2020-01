"Cred ca trebuie sa se incheie luna de miere a Guvernului Orban. Si-au trecut bugetul. Au majoritate asa cum si-au format-o, insa trebuie sa se ia rapid masuri in educatie, sanatate, siguranta pe drumurile publice. Trebuie sa inceteze luna de miere. Au toata puterea. Cine te mai opreste acum", a intrebat retoric Ponta.



"Am fost indignat pe subiectul de azi cu tanarul ars. A plecatGguvernul Ponta, a venit Voiculescu si Ciolos si au avut un ars pe care l-au mutat in Bulgaria si a murit", a punctat fostul ministru.

