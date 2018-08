Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PMP Doru Coliu a declarat marti ca va depune plangere pe Parchetul Militar pentru ca a fost agresat de jandarmi pe 10 august in Piata Victoriei in timp ce participa la protest si a cerut demisia purtatorului de cuvant al Jandarmeriei. "Azi (marti - n.r.) o sa merg la Parchetul…

- Surse din interiorul PNL au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca in ședința Biroului Executiv al PNL se discuta variantele prin care ministrul de Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei și șeful Jandarmeriei pot fi chemați la raport, ca urmare a incidentelor violente din Piața Victoriei, de vineri.…

- Deputatul social-democrat Gabriel Vlase va depune joi juramantul, dupa ce ieri a fost confirmat de Parlament in fruntea spionajului romanesc. Ceremonia este programata la ora 13.00, la Palatul Cotroceni. Gabriel Vlase a fost alegerea surpriza a presedintelui Klaus Iohannis pentru ...

- Potrivit unui proiect de lege care urmeaza sa fie propus in Parlament, alocația copiilor va fi oferita prin intermediul unor bonuri cu care se por putea achiziționa doar produse pentru necesitațile acestora, precum mancare, rechizite și haine. Deputatul PSD de iași, Silviu Macovei, inițiatorul proiectului,…

- Mai multi protestatari "Rezistldquo; au fost ieri pe holul de la plenul reunit al Parlamentului in timpul discursului premierului Viorica Dancila si au strigat "Justitie, nu coruptie ldquo;, "Cuib de hoti si de mafiotildquo;, "Dragnea, nu uita, asta nu e tara ta ldquo;. In acelasi timp, si in fata Parlamentului,…

- Deputatul „de Iasi" Nicolae Banicioiu, a carui activitate in Parlament este aproape nula, a dezertat din partidul condus de Liviu Dragnea. Prieten vechi al lui Victor Ponta, in guvernul caruia a fost si ministru al Sanatatii, Banicioiu s-a inscris in Partidul ProRomania. „Nicolae Banicioiu nu a facut…

- Deputatul PSD Nicolae Banicioiu a afirmat pentru Realitatea TV ca nu vede cu ochi buni ceea ce se intampla in PSD. "Nu poti sa iti jignesti colegii asa cum face Liviu Dragnea", a spus acesta, anuntand ca va pleca din PSD si ca se va alatura partidului lui Victor Ponta.

- Fostul premier Victor Ponta ameninta Guvernul Dancila cu plangere penala. Ponta spune ca daca actuala guvernare va decide sa nationalizeze banii aferenti Pilonului II de pensii, va depune plangere penala pentru furt!"Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plangerilor penale in lupta politica…