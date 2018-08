Victor Ponta: Vă îndemn din toată inima. Ne-a recompensat pe toți ''Azi am vazut la Cluj Napoca o fabuloasa opera religioasa si de arta, o adevarata minune nationala incarcata de simboluri si elemente unice: noua Biserica cu hramul “Schimbarii la Fata” - va indemn din toata inima sa o vizitati cand aveti ocazia (sunt convins ca in curand va fi una dintre atractiile principale ale Clujului si ale Transilvaniei). 1. Este singura Biserica ortodoxa construita in incinta vechii Cetati a Clujului ( in atatea secole in interiorul clasic protejat de zidurile istorice au construit doar celelalte culte ) 2. Este singura biserica ortodoxa din lume al carei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

