- Fostul premier Victor Ponta spune ca a decis sa treaca la un ton neutru dupa ce adevarurile spuse de el privind lipsa masurilor luate in urma tragediei de la Colectiv au deranjat. Ponta spune acum ca Romania e țara lucrului bine eșuat, ca o parafraza la sloganul Romania lucrului bine facut, cu care…

- La scandalul azilelor din Voluntari Iohannis a spus ca este o rușine naționala. Și doi miniștri au picat. La accidentul din Crevedia Iohannis nu a mai zis nimic, reamarca economistul Bogdan Glavan. „Acolo se face business cu gaz rusesc. Acolo puteau muri zeci de copii daca cisternele explodau in timpul…

- Klaus Iohannis a fost intrebat marți de jurnalisti de ce Romania nu are nici acum centre de arși, in ciuda promisiunilor facute dupa incendiul din clubul Colectiv. Președintele a raspuns ca ”poate promisiunile au fost prea mari sau poate angajamentul unor persoane care trebuiau sa miște lucrurile a…

- Unul dintre cele mai proaste și lingușitoare interviuri pe care le-am vazut in ultima vreme a fost duminica seara, la Romania TV, la 24 de ore de la tragedia de la Crevedia. Victor Ponta a venit in studioul Romania TV ca sa-și verse frustrarile pe Klaus Iohannis, care l-a forțat in urma cu opt ani,…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a numit consilier onorific pe fostul prim-ministru PSD Victor Ponta, care a demisionat in urma tragediei din Colectiv. Fostul premier, Victor Ponta, explica, intr-o postare pe Facebook, de ce a aceptat sa fie numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu pe probleme…

- PE CINE AR VOTA ROMANII DACA MAINE AR AVEA LOC ALEGERIPSD - 31% dintre respondențiPNL - 19% dintre respondenți AUR - 18% dintre respondențiUSR - 11 dintre respondențiUDMR - 5% dintre respondențiIN CINE AU ROMANII CEA MAI MARE INCREDEREBiserica - media de 6 din 10Armata- media de 5.9 din 10NATO -media…

- ACUM AVEM 3 PERSONAJE POLITICE: IOHANNIS, CIUCA ȘI HELLVIG "Vorbeam de ceva vreme despre demisia lui Eduard Hellvig, chiar daca nu știam momentul precis, sigur ca era legata de ședința CSAT de joi, ma așteptam sa se petreaca atunci. Este un moment foarte important, poate mai important decat rotativa,…

- Victor Ponta: Va fi al 9-lea prim-ministru din mandatul lui Iohannis. Asta explica Romania lucrului bine facutFostul premier și președinte PSD Victor Ponta a vorbit despre rotativa premierilor dintre PSD și PNL și nu a ratat ocazia de a lansa un atac la adresa lui Klaus Iohannis care numi al 9-lea…