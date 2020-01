Stiri pe aceeasi tema

- In direct la Romania TV, președintele Pro Romania, Victor Ponta, a atacat guvernul Orban, despre care, spune fostul premier, nu se deosebește cu nimic de PSD."Cu siguranța, Dancila și-a inchipuit și a crezut ca, daca ea candideaza și ajunge in turul 2, o sa o țina Iohannis prim-ministru. Cum…

- Victor Ponta, președintele Pro Romania, a vorbit despre ideea anticipatelor in 2020, idee vehiculata tot mai mult in ultima perioada."Cred ca trebuie sa se incheie luna de miere a guvernului Orban. Și-au trecut bugetul așa cum l-au facut. Luna de miere trebuie incheiata. Daca nu se iau rapid…

- „Bugetul de acum e un pic mai fantasmagoric decat cel facut de Dancila. Nu știu de unde vor face incasarile. Nici nu sunt taxe suplimentare, nici venituri suplimentare, nu cred ca au gasit bani in camara. Toata lumea, Banca Naționala, toți spun ca vom avea o creștere de maxim 3%, ei au 4,1%", a declarat…

- "Efectele politicilor economice din ultimii ani se simt deja - acum aveam nevoie de o echipa guvernamentala profesionista ( dar avem doar una strict politica)! Winter is coming! Ca in 2009!”, este avertismentul liderului Pro Romania pe Facebook.Leul s-a depreciat luni cu 0,62 bani (0,13%)…

- Europarlamentarul și fostul premier, Mihai Tudose, face un apel catre colegii din Pro Romania, dar și de la alte partide parlamentare sa voteze guvernul Orban pentru ca Romania este intr-o situație critica și orice ar fi are nevoie de un Guvern cu puteri depline. Tudose susține ca a vazut poziția…

- Ultimele zile ale guvernului Dancila sau primele zile ale guvernului Orban? Pana la ora votului conteaza fiecare vorba, fiecare gest, fiecare intalnire pe care premierul desemnat o are cu liderii partidelor, dar si cu fiecare parlamentar in parte. De altfel, Ludovic Orban a declarat ca se negociaza…

- Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta, a devenit pionul care face jocurile in Parlament. Fara voturile lor, niciun bloc nu poate obține majoritate, iar forța partidului crește in Parlament.Citește și: SURSE - Ultimatum pentru Dancila in PSD Surse din Pro Romania ne-au precizat…