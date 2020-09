”Dragi bacauani, dragi prieteni, Am primit astazi o veste pe care n-as dori sa o primeasca nimeni. Am fost confirmata cu noul CoronaVirus! Pe care l-am contractat in spital, la datorie, incercand sa-mi ajut pacientii, asa cum face orice medic si asistent devotat. Pentru ca indiferent de pericol, nu poti sa nu ii ajuti pe copiii in suferinta. Noi, medicii, suntem in prima linie si ne-am asumat aceste riscuri. De aceea, nu avem voie sa ne plangem. Face parte din specificul muncii noastre si, asa cum fiecare meserie are riscurile ei, medicina le are pe ale sale. Au patit-o si alti colegi si, ma…