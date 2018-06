Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, președintele formațiunii politice Pro Romania, Victor Ponta, iși exprima parerea despre mitingul PSD din 9 iunie pe pagina sa de Facebook. Inlanțuind cateva intrebari cu privire la mesajul mitingului și semnificația acestuia in contextul actual, Victor Ponta gasește cateva…

- Fostul premier Victor Ponta, lider al partidului Pro Romania, reafirma ca pana la 1 ianuarie 2019 Romania trebuie sa aiba un nou premier si adauga ca, in opinia sa, comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, ar fi persoana...

- Organizațiile PSD din țara fac planul pentru mitingul de susținere a Guvernului Dancila. Unii lideri ai partidului sunt pregatiți sa aduca oameni la București, alții vor sa organizeze manifestații in orașele lor, invocand distanța prea mare. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca…

- El a declarat, luni seara, intr-o emisiune la Realitatea TV, ca viitorul premier va fi sustinut atat de Pro Romania, cat si de Partidul Social Democrat (PSD). 'La 1 ianuarie 2019, cand va prelua Romania presedintia Uniunii Europene, sa avem un guvern de oameni competenti, vorbitori de limbi straine,…

- Gabriela Firea a spus ca PSD trece printr-un episod mai neplacut in istoria sa, in contextul plecarii mai multor social-democrati la partidul fondat de Victor Ponta, dar nu este o drama. "Si in viata privata, si in cea profesionala ii apreciez pe oamenii care stiu sa treaca impreuna peste…

- Fierbințelile de vara din interiorul PSD arata ca partidul lui Liviu Dragnea nu este chiar un monolit inert, docil, o simpla adunare de aplaudaci pe la congresele-mamut ale formațiunii social-democrate. De cinci luni de zile, mandria pesediștilor din intreaga țara este puternic zdruncinata de imaginea…