Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a fost intrebat, joi, la Antena3, ce iși dorește: sa redevina prim-ministru, sa redevina președintele PSD sau/și președintele Romaniei? Iata ce a raspuns liderul Pro Romania. "Imi doresc sa candidez in 2024 la funcția de președinte al Romaniei. Și pana atunci vreau sa fiu liderul…

- Victor Ponta a fost intrebat, joi, de Mihai Gadea ce iși dorește: sa redevina prim-ministru, sa redevina președintele PSD sau/și președintele Romaniei? Iata ce a raspuns liderul Pro Romania.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca este normal sa existe concurenta intr-un partid mare inaintea unor alegeri interne, dar sustine ca nu exista tensiuni in interiorul PSD. Intrebat, insa, daca considera ca sunt oameni care ar trebui sa faca un pas in spate, Ciolacu a afirmat:…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a renunțat la masca de protecție luni, în timpul audierii premierului Ludovic Orban în plenul Camerei Deputaților, pentru ca are deviatie de sept. El spune ca ar fi depistat aceasta afecțiune "cu ocazia leșinului" din conferința de presa…

- Dupa ce președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, luni, in plenul Parlamentului, ca se ia in calcul inlaturarea Guvernului orban printr-o moțiune de cenzura, și Victor Ponta, președintele Pro Romania, spune ca un asemenea demers ar fi cel mai bun lucru pentru Romania."Eu cred…

- Parlamentul se întâlnește joi, la ora 12.00, în ședința comuna pentru a dezbate și aproba decretul de prelungire a starii de urgenta. Ședința are loc în contextul în care patru partide parlamentare au anunțat ca nu sunt de acord cu menținerea starii de urgența daca aceasta…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, arata ca partidul pe care il conduce nu va vota in orice condiții prelungirea starii de urgența. Acest anunț vine in condițiile in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, dar și liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, au facut un anunț similar. Daca cele…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține ca decizia de a facilita plecarea muncitorilor sezonieri inapoi in strainatate este o ”imbecilitate” și considera ca aceștia ar trebui pastrați in țara sa munceasca in agricultura din Romania. In aceeași nota decizia este criticata și de liderul Pro Romania,…