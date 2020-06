Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Gheorghe Piperea prezinta documente care demonstreaza ca directorul Unifarm, acuzat de DNA ca a cerut o mita de 760.000 de euro, a fost numit in Consiliul de Administratie al companiei in 2012, prin semnatura lui Raed Arafat. Actualul sef al DSU a semnat in locul premierului Victor Ponta.…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat marti ca, in cazul in care nu se va lua o decizie in urma intrunirii Consiliului de Administratie al Unifarm, va solicita demiterea lui Adrian Ionel, atat din functie de director general al companiei, cat si din CA.

- Reacție la varful ministerului Sanatații dupa punerea dub acuzare a șefului UNIFARM. Ministrul Nelu Tataru a spus ca va cere demiterea lui Adrian Ionel, acuzat ca ar fi luat mita, daca Consiliul de Administrație al companiei nu va veni cu o soluție de inlocuire a acestuia din funcție.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a cerut intrunirea de urgenta a Consiliului de Administratie pentru luarea deciziilor care se impun in cazul directorului general al SC Unifarm SA, Adrian Ionel, in urma comunicatului Directiei Nationale Anticoruptie. Procurorii DNA au dispus control judiciar pe o durata…

- "Am fost singurii care am spus ca prin achizițiile facute fara licitație, in timpul pandemiei, fura! Ca de aceea vor prelungirea starii de alerta la nesfarșit. Ca sa fure și mai mult! Și le-am spus STOP! Ajunge! 760.000 euro este #șpaga pretinsa, potrivit organelor de cercetare penala, de…

- Directorul UNIFARM, Adrian Ionel Eugen, este acuzat de procurorii DNA pentru ca ar fi luat mita 760.000 de euro pentru un contracat de achiziție a echipamentelor de protecție impotriva infectarii cu virusul COVID 19 (250.000 de combinezoane și 3 milioane de maști chirurgicale), la inceputul lunii martie.…

- "Am luat in serios domnul presedinte Iohannis ca pe 15 mai putem iesi pe strada, dar trebuie sa avem masti. Am depus proiectul de lege in asa fel incat pana pe 15 mai Unifarm sa achizitioneze in special din productie interna si sa distribuie masti prin autoritatile locale", a declarat Victor Ponta. …