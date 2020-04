Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a explodat dupa ce PNL a contestat la CCR doua legi promovate de PSD si adoptate, in 3 aprilie, de Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionala. Ponta acuza PNL ca apara anumite banci, in detrimentul romanilor."PNL - VANZATORII ROMANIEI !! Parlamentul…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunța ca amanarea plații ratelor romanilor va fi votata astazi in Parlament. Acesta acuza ca lieralii sunt singurii impotriva, din cauza unui ordin de partid pe care nici ei nu il ințeleg. "Azi votam la Camera Deputatilor legile privind amanarea ratelor la banci,…

- Ordonanța care amana plata ratelor la banci intra din nou in Guvern. De ce a fost restrasa de la publicarea in Monitorul Oficial Ordonanța de Guvern prin care se amana plata ratelor la banci pentru o perioada de 9 luni a fost restrasa de la publicare, pentru a fi imbunatatita, a explicat ministrul Finanțelor,…

- Florin Cițu il compara pe acesta cu celebrul personaj din fimul "Nașul" și ii spune "The Godfather". Cițu il acuza pe Ciolacu ca minte romanii in ceea ce privește amanarea ratelor la banci și il acuza "sta prost cu cartea". Marcel Ciolacu: "Guvernul PNL a decis ca romanii sa plateasca dobanda…

- "Vom vedea cum decurg lucrurile. Am vazut ce s-a intamplat in Franta. A fost un fiasco fortarea alegerilor locale in acest context, s-a si anulat turul doi din Franta. Cred ca mai avem timp sa discutam aceste lucruri, sa vedem in ce parte se indreapta... Este o optiune si amanarea alegerilor locale",…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat, astazi, pe Facebook, ca susține proiectul de lege pentru suspendarea ratelor bancare. „Pandemia ne poate lasa cu o criza economica fara precedent. Se inchid deja afaceri sau se reduc activitați, se fac disponibilizari ori se trimit oameni…

- Italia este cea mai afectata tara europeana de pandemia de coronavirus, iar multe dintre orasele turistice din peninsula au devenit pustii dupa masurile de limitare a raspandirii virusului COVID-19. Pandemia de coronavirus a redus vizibil poluarea la nivel mondial, iar celebrul oras turistic, Venetia,…

- Guvernul italian va suspenda plata ratelor la creditele ipotecare, intr-un efort de a diminua impactul restricțiilor impuse in toata țara din cauza raspandirii foarte rapide a noului coronavirus, relateaza Financial Times, citeaza digi24.ro.