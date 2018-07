Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta este de parere ca "sesiunea extraordinara" a Parlamentului este "o mascarada si un mod brutal de a distrage atentia oamenilor", precizând ca Guvernul Dancila "rezolva toate problemele personale" ale lui

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca „asa-zisa sesiune extraordinara a Parlamentului” este „o perdea de fum”, Guvernul Dancila rezolvand toate problemele personale ale lui Liviu Dragnea prin Ordonante de urgenta. Ponta a precizat si ca va participa la sedinta de vot final de la Camera Deputatilor…

- Victor Ponta a scris pe Facebook, printre altele, ca “in timp ce presa alearga prin Parlament sa vada ce mai spune un deputat sau ce articol se mai schimba, Guvernul Dancila rezolva toate problemele personale ale lui Dragnea prin Ordonante de Urgenta”. Totodata, Victor Ponta, lider al partidului Pro…

- Ponta scrie pe pagina sa de Facebook ca in tot anul 2015 Guvernul condus de el a emis 52 de ordonante de urgenta, desi avea o majoritate fragila si un presedinte ostil, in timp ce pana la sfarsitul lunii Iunie Guvernul “Dancila-Dragnea” a emis deja 57 de ordonante de urgenta si evident continua in…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca asa-zisa sesiune extraordinara a Parlamentului este ”o perdea de fum”, iar Guvernul Dancila rezolva toate problemele personale ale lui Liviu Dragnea prin ordonante de urgenta. Ponta precizeaza ca va participa la sedinta de vot final de la Camera Deputatilor…

- Noul Cod Penal a fost votat in Camera Superioara a Parlamentului, aflat in sesiune extraordinara. Dezbatute si apoi votate in sedinta de marti a Senatului, modificarile la Codul Penal – inclusiv la articolul referitor la abuzul in serviciu – au fost adoptate, in cele din urma, cu 76 “pentru”. In prima…

- USR a transmis, sambata, un comunicat de presa intitulat ”Cand nedreptatea devine lege, rezistenta devine datorie!” in care anunta ca va organiza un protest.”Biroul National al Uniunii Salvati Romania, intrunit in sedinta de urgenta, sambata, 23 iunie, ca urmare a faptului ca Partidul…

- Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, amenința ca va depune plangere penala pentru “infracțiunea de furt calificat” daca guvernul se va atinge de banii acumulați la Pilonul II de pensii. Ponta dezvaluie ca persoane care și acum sunt in anturajul lui Liviu Dragnea i-au propus și lui aceasta soluție,…