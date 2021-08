O noua alianta de stanga in Capitala, intre PSD, PMP și Pro Romania, partidele conduse de Marcel Ciolacu, Traian Basescu și Victor Ponta. Pe langa faptul ca acești “dușmani in politica” și-au dat mana chiar in București, cine s-ar gandit ca ii vom vedea impreuna intr-o alianța, la nici un an de zile de cand […] The post Victor Ponta pune umarul alaturi de Ciolacu pentru demiterea lui Clotilde Armand, dupa ce in 2020 punea umarul pentru inlaturarea PSD din fruntea Bucurestiului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .