Victor Ponta: PSD singur la alegeri nu are nici o sansa Victor Ponta, președintele Pro Romania, a fost prezent in studioul Romania TV pentru a vorbi despre o posibila colaborare cu PSD. ”Eu mereu am crezut ca razbaoiele sunt ușor de dus, dar eu vreau sa facem lucruri impreuna. Nu suntem susținatori al modului cum fac politica PNL și domnul Iohannis. Noi am votat pentru marirea pensiilor și alocațiilor, iar guvernul nu da banii. Noi nu suntem de acord ca sistemul de sanatate sa fie falimentat și sa ajungem toți la uși la privat. Ce face PNL e un gen de politica pentru 10% dintre romani, cei care au bani. Asta a fost mesajul, ca nu e vorba… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

