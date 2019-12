Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Pro Romania Braila a demisionat astazi in bloc din partid. In urma unei sedinte largite, sefii si membrii din organizatia judeteana si cea municipala au decis sa isi ia "ramas-bun de la politica pumnului in gura, dusa in ultima perioada de Victor Ponta (Dragnea 2)", scrie Agerpres."In urma…

- Victor Ponta comenteaza decizia lui Mihai Tudose de a demisiona din Pro Romania. Liderul partidului afirma ca acesta era in dezacord cu deciziile Pro Romania din momentul in care a votat instalarea Guvernului Orban. ”Majoritatea absoluta a celor din ProRomania am decis sa NU sustinem Guvernul PNL Orban.…

- Victor Ponta a avut un raspuns scurt pentru Mihai Tudose: "Ii urez succes dlui Tudose la PNL / noi ne vedem de ProRomania", noteaza B1.ro. Citeste si: Mihai Tudose, replica dura pentru Victor Ponta: "Nu ai vrea tu, Victor, sa-ti dai tu demisia? Ca sa nu te mai deranjam" Fostul premier,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat, luni, ca se desparte de colegii care au votat Guvernul Orban, iar Pro Romania ramane in Opozitie, scrie Agerpres. "A trecut Guvernul PNL Orban/Pro Romania NU a sustinut acest Guvern (cei cativa fosti colegi care au votat au decis azi sa mearga…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan sare în apararea lui Mihai Tudose pe care Victor Ponta l-a acuzat de tradare pentru ca susține învestirea Guvernului Orban. „A nu susține Guvernul Orban înseamna sa o lași la butoane pe Dancila, care conduce un guvern antinațional,…

- Senatul a respins, luni, cu 30 de voturi "pentru" si 82 "impotriva" cererea DNA de incepere a urmaririi penale a senatorului Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii. Liderul USR a reactionat pe pagina sa de socializare, afirmand ca "majoritatea toxica traieste in Senatul Romaniei si isi…