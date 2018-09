Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a explicat de ce grei ai PSD Timiș precum parlamentarii filialei județe sau fostul lider, Sorin Grindeanu, nu s-au inscris in PRO Romania. Intrebat de jurnaliștii din Timișoara de ce fostul premier Sorin Grindeanu sau senatorul Eugen Dogariu, de care…

- Nicolae Birau, primarul comunei Varias din Timis este primul edil local din judet racolat de Victor Ponta, potrivit declaratiilor fostului premier in cadrul conferintei de presa sustinuta astazi la Timisoara, la sediul filialei Pro Romania. Fostul premier si presedinte al PSD, in prezent liderul formatiunii…

- In plin scandal intern in PSD, Victor Ponta, se intalneste cu zeci de alesi locali social-democrati. Fondatorul partidului Pro Romania, fost premier al Romaniei in perioada 2012-2015, se afla in aceasta seara la Timisoara.Potrivit unor surse politice, Victor Ponta a ajuns la Timisoara cu avionul,…

- Victor Ponta a precizat ca toti parlamentarii Pro Romania vor vota dar cu un singur amendament: legea sa intre in vigoare cel tarziu la 1 ianuarie 2019. Ponta este dispus sa lupte alaturi de "foarte multi fosti colegi care au ramas in PSD" impotriva politicii promovate de Dragnea "N-am…

- Liderul partidului Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca parlamentarii inscrisi in aceasta formatiune politica vor vota legea pensiilor propusa de PSD daca aceasta prevede majorari ale pensiilor.Ludovic Orban da carțile pe fața despre relația cu Vasile Blaga: 'Exista doar membri ai PNL ce…

- Victor Ponta a declarat intr-o emisiune TV ca presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a pus conditii pentru votul Legislativului. "Categoric, pierzatorul acestei motiuni este domnul Orban. Castigatorul acestei motiuni este domnul Tariceanu si eu sper ca si Pro Romania, cu Sorin Cimpeanu,…

- Parlamentarii membri ai Pro Romania, partid condus de Victor Ponta, au negociat si continua negocierile cu lideri si PSD si parlamentari social-democrati pe marginea motiunii de cenzura, a confirmat deputatul Nicolae Banicioiu.

- Ecaterina Andronescu, marginalizata in PSD, a declarat la Romania TV ca este un moment foarte greu pentru partid condamnarea lui Dragnea și ca liderul partidului ar trebui sa se gandeasca la faptul ca ”ne-am asumat responsabilitatea guvernarii și ca țara este mai importanta decat oricare dintre noi.”…