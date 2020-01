Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, luni seara, ca Pro Romania va depune in zilele urmatoare un amendament in legatura cu alegerea presedintilor de consilii judetene din randul consilierilor judeteni la proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Intrebat,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul vrea sa intervina in cazul in care „prin tergiversari procedurale” modificarea legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene nu va fi...

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni ca un sistem normal de vot este alegerea primarilor in doua tururi, insa si-a exprimat indoiala ca acest sistem va fi aplicat in primavara, motivand ca PNL si PSD "nu isi doresc acest lucru". "Am sustinut si sustinem in continuare ca un sistem…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a fost ales, vineri, in functia de vicepresedinte al Partidului Democrat European (EDP).Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri, de Pro Romania, votul a fost acordat in cadrul Consiliului EDP, eveniment care se desfasoara la Paris, conform…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, ca parlamentarii partidului sau nu vor merge luni in Parlament, la votul de investire a noului Guvern, daca Ludovic Orban nu va inlocui ministrii care au primit aviz negativ in comisiile de specialitate, relateaza Agerpres.

- Presedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, la postul România TV, ca parlamentarii acestei formatiuni nu vor merge luni în Parlament, la votul de învestire a noului Guvern, daca Ludovic Orban nu va înlocui ministrii care au primit aviz negativ în…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta a declarat, luni, ca grupurile parlamentare ale PSD si PNL au avut "o discutie si o intelegere" asupra programului privind investirea Guvernului Orban. "Cei de la PNL nu au vrut sa fie vot saptamana asta, deci nu am tinut-o eu pe doamna Dancila saptamana…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat joi ca nu crede ca Ludovic Orban este capabil sa fie un bun prim-ministru si nu il va vota, ''indiferent de presiunile, amenintarile si jignirile primite'',...