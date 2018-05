Victor Ponta, mesaj devastator pentru Guvern: E furt calificat!

Stiri pe aceeasi tema

- CSM București a terminat pe locul trei Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Campioana Romaniei a pierdut semifinala cu Gyor, 20-26, și a caștigat finala mica, 31-30 cu Rostov Don. Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii, crede ca starea de instabilitate de pe banca tehnica a…

- Victor Ponta a postat un prim mesaj dupa achitarea sa în dosarul Turceni. "Ma bucur ca în România se poate face dreptate," a scris fostul premier la câteva minute dupa ce a primit vestea.

- Amenintarea si intimidarea au devenit politica de stat in Romania, sustine senatorul PNL Florin Citu, facand referire la discutia de joi dintre conducerea BNR si premierul Viorica Dancila, intalnire care a avut loc in prezenta lui Liviu Dragnea, in biroul acestuia.

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat atacul asupra Siriei lansat de SUA, Marea Britanie si Franta drept „o agresiune” si a cerut o intrunire a Consiliului de Securitate al ONU in timp ce liderul suprem al Iranului. Ayatollah Ali Khamenei, i-a numit criminali pe conducatorii celor trei tari, scrie…

- Un europarlamentar socialist anunta dezintegrarea PSD-ului dupa Congresul social-democratilor de la finele saptamanii trecute. Catalin Ivan spune ca nu mai are ce cauta in PSD si anunta ca alternativa pentru cei nemultumiti din Partidul Social Democrat ar fi formatiunea lui Victor Ponta, ProRomania.Citeste…

- Liviu Pleșoianu i-a transmis un mesaj dur fostului premier Victor Ponta, dupa ce fostul premier l-a numit „naiv patologic”, care s-a lasat folosit de Liviu Dragnea. "Vad ca #INSISTați, domnule Ponta. Ați mai scris despre mine ca sunt "naiv" și nu v-am raspuns. Acum plusați și spuneți ca sunt…

- Andreea Raducan, o mare gimnasta a Romaniei este revoltata de gestul Guvernului cu privire la legile justitiei: Dragi romani, Astazi s-a notat in orice carte de istorie ca suntem un popor de hoti si mincinosi. Nu are rost sa ne mai ofuscam atunci cand persoane din alte tari ne catalogheza drept hoti.…

- Prof. univ. dr. Valerius M. Ciuca, primul judecator român la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxemburg, desfiinteaza raportul prezentat de ministrul Justitiei, în baza caruia a anuntat