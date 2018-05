Stiri pe aceeasi tema

- Procesul in care Calin Popescu Tariceanu este acuzat de marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului a inceput in 14 martie la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce, pe 10 februarie, instanta a decis ca procesul poate incepe pe fond, respingand definitiv cererile si exceptiile formulate de…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE si al Senatului, saluta decizia Inalte Curti de Casatie si Justitie in dosarul Rovinari-Turceni. Judecatorii au decis joi achitarea lui Victor Ponta, desi DNA cerea sase ani de inchisoare."Salut decizia pe care ICCJ a dat-o astazi in dosarul lui Victor…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declinat, catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, competența soluționarii unui dosar intocmit pe numele actualului președinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in legatura cu o posibila infracțiune de fals in declarații, comisa…