Victor Ponta: Liviu Dragnea vinde România şi ce nu poate vinde, distruge Fostul premier Victor Ponta spune ca Liviu Dragnea vinde Romania, pe care o considera la fel ca Insula Belina, furand-o si folosind-o in interesul sau personal, adaugand ca ce nu poate vinde din Romania, distruge. „Liviu Dragnea considera ca Romania ( ca si judetul Teleorman, PSD, Guvernul, Parlamentul) este exact la fel ca si Insula Belina / toate acestea au fost ale noastre ( ale tuturor romanilor) el le-a furat fara rusine iar acum le foloseste doar pentru interesul lui strict personal! Dupa el - Potopul! Le vinde cand vrea sa faca bani prin Teldrum sau alte firme fantoma ,… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

